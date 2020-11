Momento cruciale per l’Italia di Mancini che, nelle prossime due gare con Polonia e Bosnia, si gioca l’accesso alle Final Four di Nations League. Gli Azzurri affrontano prima la capolista Polonia, un vero e proprio spareggio per la testa del girone visto che la squadra di Mancini insegue a un solo punto di distanza. Una vittoria avvicinerebbe molto l’Italia alle Final Four e, nonostante Mancini sia costretto a rinunciare a molte pedine importanti proprio nel rush finale, per i bookmaker ha ottime chance: il successo azzurro è a 1.67, si sale a 5.25 per la vittoria dei polacchi mentre il pareggio si gioca a 3.60. Anche gli scommettitori danno fiducia agli uomini di Mancini, l’80% ha infatti puntato sul segno 1 nel match. Tanti gli assenti nella Nazionale azzurra, colpa soprattutto dei recenti casi Covid tra alcuni giocatori, ma nel tridente di attacco Mancini potrà schierare Belotti, il cui goal è proposto a 2.50. A supportarlo ci penseranno Insigne e Chiesa, entrambi a 3.50, ma occhio a Kean che con il Psg sta facendo grandi cose e potrebbe giocare almeno uno spezzone di partita: la sua rete nel secondo tempo vale 3.70. Tra le fila della Polonia l’uomo più pericoloso è, neanche a dirlo, Robert Lewandowski, decisivo anche nell'ultima partita giocata con il Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund: è lui il primo indiziato al goal tra i polacchi, a 3.00, ma si candida anche Zielinski, che ha perso momentaneamente il posto da titolare al Napoli ma che ha già segnato agli Azzurri nella gara di andata, l’ipotesi che possa ripetersi è a 7.50. L’Italia mantiene il ruolo da favorita per la vittoria del Gruppo 1, a quota 2.00, l’avversaria da temere è l’Olanda, a 2.50, mentre alla Polonia l’attuale primato sembra non bastare ed è data vincente a 5.00.