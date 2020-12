«Milan e Inter sono le favorite. Noi cercheremo di recuperare». Le considerazioni di Pirlo non chiudono certo la caccia allo scudetto della sua Juve, ma coincidono con le valutazioni dei bookmaker dopo la doppia batosta subita ieri dai bianconeri, prima la decisione del Collegio di Garanzia di far rigiocare la partita con il Napoli, poi il naufragio allo Stadium contro la Fiorentina. Nelle quote stilate dagli analisti, lo scudetto della Juve è balzato dal 2,65 di lunedì scorso, al 4,00 attuale, con un gap sensibile nei confronti dell’Inter, favorita assoluta a 2,30. Per la cronaca, è la quota più alta assegnata alla Juve da cinque anni a questa parte. Per trovare un pronostico così poco favorevole bisogna infatti risalire all’ottobre del 2015, quando la squadra di Allegri, dopo un brutto inizio di stagione si trovò a centro classifica, a nove punti dalla vetta. In quel periodo la quota tricolore oscillò tra 4,00 e 5,00, per poi scendere nelle settimane successive quando la Juve riprese i ritmi consueti fino a vincere lo scudetto.