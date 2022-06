Keylor Navas, dopo la polemiche vissute durante l'anno di alternanza con Gianluigi Donnarumma, si è espresso sul proprio futuro: "Ho due anni di contratto e questo parla da sé. Sono sempre stato un combattente, mi piacciono le sfide, vediamo cosa Dio ha in serbo per me nella mia vita. Lui lo sa e ho messo tutto nelle sue mani. In seguito io e la mia famiglia valuteremo se saremo a Parigi o altrove. Ma al momento non ci penso, ho un biennale e non vedo altre opzioni".



SU DONNARUMMA - "In nessuna squadra hai la garanzia di giocare. Quando un giocatore è in concorrenza con te per una maglia da titolare è normale che non ti piaccia come situazione, come successo la scorsa stagione. Ma per lasciare un club devono succedere diverse cose. Non è facile come vendere un cavallo, che lo metti su un camion e l'affare è fatto". Ha detto dal ritiro della Costa Rica.