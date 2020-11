La Roma guarda con molta attenzione a questa sosta per le Nazionali. Il motivo è la positività al Covid-19 di Edin Dzeko annunciata ieri, che ha “costretto” la Asl di competenza a obbligare i calciatori giallorossi a fare “casa-lavoro-casa”. Per questo i romanisti convocati (Cristante, Pellegrini, Mancini e Spinazzola) dal ct dell’Italia Roberto Mancini ad oggi non possono aggregarsi al ritiro della Nazionale.