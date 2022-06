Dopo la Finalissima di ieri a Londra, chiusa con la brutta sconfitta per 3-0 contro l'Argentina, Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Oggi gli Azzurri si alleneranno alle 18 a Coverciano, in vista della sfida di sabato sera contro la Germania in Nations League.