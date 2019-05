Andrea Petagna ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con la Spal. Ben 16 gol segnati in campionato, un lavoro sempre utile per la squadra e la capacità di essere leader fino al traguardo della salvezza: solo Quagliarella ha segnato più di lui in Serie A tra i centravanti italiani, Petagna però è un classe '95 con prospettive importanti e le risposte sono state anche superiori a ogni aspettativa. Con le 16 reti, 6 rigori realizzati senza neanche un errore: una percentuale che nessun altro ha eguagliato in Europa nel confronto tra il numero di rigori calciati e segnati. Cosa mai scontata.



TENTAZIONE AZZURRA - Con quest'annata da protagonista che lo ha visto segnare anche più di centravanti importanti come Belotti, Petagna si gioca una convocazione in Nazionale con Moise Kean al posto di Ciro Immobile che rischia di rimanere fuori dall'elenco azzurro. L'attaccante della Spal è in sfida con il giovane centravanti bianconero per un posto nella lista di Roberto Mancini nelle prossime gare dell'Italia: Petagna segna a raffica e si candida, il ct azzurro ci pensa. Con vista sul futuro della Nazionale...