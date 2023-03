Convocato per la prima volta dal ct Mancini l’ipotesi di vedere Mateo Retegui debuttare in Nazionale non è da scartare.in passato anche nella CT10 Management, la società di procura fondata da Tottioltre a Gnonto, che potrebbe giocare anche da punta centrale, e Chiesa in caso di soluzione col falso nueve.- Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il qualeè appena rientrato da un infortunio,non convincono e perc’è qualche dubbio sull’aspetto caratteriale. Fuoriper infortunio, dovrebbe essere rimandata la prima chiamata di(Steaua Bucarest).- Per Retegui invece ci siamo. Sarà la prima convocazione con gli Azzurri. Con il Tigre Mateo è scatenato: dopo i 20 gol nella scorsa stagione, quest’anno ne ha già fatti 6 nelle prime 6 partite del campionato argentino.- Numeri che hanno attirato anche l’attenzione di qualche club europeo:; in questi mesi Retegui e seguito con attenzione dal Milan e c’è stato qualche contatto con altri club italiani, tedeschi, inglesi e spagnoli. La richiesta del Boca si aggira intorno ai 15 milioni di euro.