Non solo la Roma: James Pallotta ha deciso di lasciare il basket e di vendere l’8% delle quote che deteneva dei Boston Celtics. L’ex patron giallorosso ha ceduto, secondo quanto riferito dal sito americano Sportico, le sue quote a Steve Pagliuca, uno dei soci di maggioranza e membro del comitato esecutivo della franchigia del Massachussetts.





QUANTO INCASSA PALLOTTA - La franchigia NBA è stata valutata 2,8 miliardi di dollari: così per il suo 8% Pallotta dovrebbe ricevere circa 224 milioni di dollari.