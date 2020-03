Kevin Durant è uno dei 4 giocatori dei Brooklin Nets che è risultata positiva al test per il coronavirus. A dare l'annuncio dei 4 giocatori contagiati è stata la franchigia newyorkese, ma l'ufficialità del contagio da parte dell'ex MVP è arrivata proprio dal giocatore.



Intervistato da The Atletic Durant ha infatti confermato la positività al test e mandato un messaggio di positività a tutto il mondo: "Tutti devono stare attenti, devono prendersi cura di sé stessi e stare in quarantena. Passeremo anche questa".