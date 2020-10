. Nella notte l'ultimo atto delle Finals nella bolla, i gialloviola non sbagliano il secondo matchpoint contro ie in gara-6 chiudono la serie:per il 4-2 finale, che regala il trofeo Larry O'Brien ai californiani,. Un successo con dedica speciale per, icona Lakers scomparsa tragicamente lo scorso 26 gennaio.- Brilla, ma(28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist): meglio ha fatto solo Michael Jordan (6). 4 volte MVP delle Finals, 4 volte MVP della Regular Season, ma soprattutto: unico nella sua storia.E nell'euforia dei festeggiamenti, succede anche qualcosa di bizzarro: i Lakers lasciano Orlando con il titolo, ma con un giocatore in meno!, costretto a invadere le dirette Instagram di festeggiamento dei compagni per chiedere di tornare a prenderlo.