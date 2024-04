Ndicka, esami cardiaci ok. Lunedì nuovi controlli polmonari e recupero più vicino

Evan Ndicka ha svolto gli esami nella clinica romana di Villa Stuart, in particolare degli accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per quanto riguarda i problemi cardiaci. Il giocatore quindi rimarrà a riposo fino a lunedì quando verrà sottoposto a nuovi controlli volti ad una valutazione al livello polmonare. Il difensore si è accasciato a terra durante la partita tra Udinese e Roma di domenica scorsa, successivamente è stato immediatamente portato in ospedale e il match sospeso. Inizialmente il timore è che fosse interessato il cuore, ma seguito degli esami medici è stato riscontrato un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma se tutto dovesse risolversi regolarmente potrebbe rientrare in campo nel giro di 10/15 giorni.