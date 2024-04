Ancheha parlato insieme a Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di. Il capitano è tornato anche sulle polemiche del post Mourinho. Ecco le sue parole:“Sono cose che decidiamo insieme alla società. C’è stato un momento particolare dove all’inizio ho avuto due infortuni quindi abbiamo deciso di concentrarsi sulla mia salute fisica e mentale. Quella è stata una cosa normale che durante una stagione può succedere e nonostante uno sia il capitano vengo meno ai microfoni. Ma sono sempre stato presente con i compagni e per la Roma. Questo è quello che mi interessa. Per il resto penso che sia più difficile in determinati casi far capire alla squadra quanto siano importanti altre partite. Questa è una patita tanto bella da giocare, sono quelle che un giocatore vuole giocare da sempre con uno stadio pieno che ti incita e che ti spinge a dare qualcosa in più. Sarà difficile perché il Milan vuole passare il turno ma lo vuole anche la Roma. A Milano abbiamo fatto un’ottima partita e possiamo replicarla e fare meglio”.

“Penso che questo è quello che il mister ci voglia trasmettere. Quella frase l’ha detta perché sono partite importanti ma altre volte si pensa che altre partite siano meno importanti perché sono di campionato contro squadre che non sono big. Il mister intendeva che queste gare sono quelle che ti permettono l’anno dopo di giocare contro le squadre che vogliamo affrontare il prossimo anno. Una squadra forte di testa gioca la partita contro il Milan uguale a come gioca in campionato. Anche se può sembrare meno importante fuori, per noi è la stessa cosa. Su questa cosa dobbiamo lavorare e e migliorare e il mister ci può dare tanto. La verità è che abbiamo fatto percorsi importanti in Europa ma siamo mancati in campionato e questo per noi non deve succedere. La Roma è importante e deve fare le competizioni più alte per giocare contro le squadre con cui merita di giocare. L’obiettivo è far tornare la Roma dove merita e stiamo lavorando per questo”.

“Questo l’ho detto tante volte sono a casa mia ma allo stesso tempo è bello perché è una sfida continua. Per come vivo la Roma devi venire al campo e meritare questa maglia. Come il discorso che feci sulla fascia, è un gongolino perché mai avrei pensato di ricevere questo dono. La fascia e la maglia della Roma vanno portate sempre non solo quando si gioca la domenica. Per me è un sogno essere qua di fianco a De Rossi che adesso è il nostro grande mister. Sono contento e vivo il momento sapendo che devo meritarmi sempre lo stemma che ho sul petto”.

“A livello calcistico mi sento bene stiamo facendo un bel percorso. Qualche mese quando è arrivato il mister e ci avessero detto quello di cui stiamo parlando adesso saremmo stati tutti contenti. La Roma ha iniziato un percorso che sta funzionando dove c’è tanto da lavorare ma è il percorso giusto. Sono contento di quello che sto facendo ma non mi accontento perché per ora non abbiamo raggiunto ancora gli obiettivi ed è presto per sentirsi soddisfatti. Dobbiamo essere entusiasti ma non appagati. Si può fare bene e lavorare forte. Si può creare un percorso che ci porti ad essere felice”.

“Io ti voglio rispondere senza rispondere. Sono quello che vedete e quello che vedono. Tante persone mi dicono che apprezzano la mia trasparenza. Qui dentro come avete capito io ho un ruolo importante. Non è legarsi la fascetta domani, ma tanto altro. Quello che mi sento di dire è che io alla Roma non gli mancherei mai di rispetto perché mi ha dato tutta la mia vita. Quello che io ho fatto lo posso dire sarà sempre per il bene della Roma”.