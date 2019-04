Il rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2020 con il Manchester City è stato per ora bloccato, ma dietro il suo mancato accordo non ci sono né l'Inter e né la Juventus che si sono più volte avvicinate a lui. Secondo il Daily Mirror la destinazione più probabile per il centrocampista tedesco è un ritorno in Germania, ma non al Borussia Dortmund, bensì ai rivali del Bayern Monaco.