Che futuro per Federico Chiesa? A prescindere da quelle che saranno le offerte che arriveranno per lui e che possano soddisfare la Fiorentina, secondo Tuttosport l'attaccante italiano non sta pensando a un trasferimento né all'Inter e né al Milan, bensì ha in testa soltanto l'approdo alla Juventus che già l'anno scorso fu a un passo dall'acquistarlo.