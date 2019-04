Secondo quanto riportato in prima pagina da A Bola in edicola oggi il Benfica non ha alcuna intenzione di privarsi di Grimaldo. Nonostante l'interesse di Juventus e Napoli il laterale sinistro è "intoccabile" per il club lusitano che, come confermato dal presidente Vieira farà di tutto per non far partire nessuno dei suoi big in estate.