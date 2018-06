Bentornati nello spazio rosa dedicato alle 'nostre' tifose, la rubrica del weekend che riesce (per fortuna) a mettere sempre tutti quanti d'accordo.

E dal momento in cui parliamo di tifose e i Mondiali dominano la scena, quale migliore occasione per tralasciare al momento le squadre nostrane (e purtroppo anche i colori azzurri) e dare invece uno sguardo alle bellezze da sogno che in questi giorni campeggiano sugli spalti di Russia 2018?



Eccovi serviti: due splendide tifose del Perù aprono la gallery di oggi; c'è lo stratosferico Brasile che offre sempre miele per gli occhi e non mancano la Germania e la Polonia egregiamente rappresentate ... poi una tifosa della Corea e una dell'Argentina, seguite da una nigeriana tutto sorriso e cuore! Una francese più chic, presente anche la Colombia e altre Nazionali, chiude infine questa egregia carrellata una tifosa con i colori del Belgio.



Sono tutte fantastiche, coloratissime, sorridenti e da capogiro: qual è la vostra preferita? Come sempre non vi resta che votarla lasciando un commento e la prossima settimana alla più votata dedicheremo la nostra copertina.

Buona visione!