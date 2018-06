Torna come ogni weekend la nostra rubrica tutta rosa, la gallery dedicata alla 'nostre' tifose che mette d'accordo tutti gli utenti di Calciomercato.com. Termina il predominio delle tifose di Milan e Inter, battute da una splendida bianconera: ad aggiudicarsi la copertina di questa settimana @lavaleferry, una bellissima tifosa della Juventus, che ha conquistato il maggior numero di consensi tra le 23 della scorsa settimana. Complimenti a lei!



Oggi vi presentiamo altre meravigliose tifose: dalle milaniste alle interiste passando per le juventine e le napoletane, ma non anche sampdoria, laziali e romaniste, tutte in gara per la copertina del prossimo weekend. E a decidere sarete proprio voi. Come ogni settimana, vi proponiamo alcune foto di ragazze che indossano i colori della squadra del cuore. Niente vip né wags, ma tifose genuine e piene di sex appeal, che potranno aggiudicarsi la copertina della prossima gallery attraverso i vostri voti.



Qual è la tua preferita? Diccelo nei commenti. E voi, carissime ragazze, signore e signorine, mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.