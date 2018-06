Pronti ad accantonare per un attimo il mercato? E' il momento più 'dolce' del sabato, quello dedicato alle 'nostre' tifose.

Il girone di ritorno è stato vinto da una splendida tifosa interista: eccola in copertina; accanto a lei una milanista, giusto per darvi un assaggio delle nuove foto che potrete ammirare nella gallery di oggi. Dunque eccole qui: juventine, milaniste e interiste.

Vi ricordiamo brevemente il meccanismo della rubrica: ogni settimana vi proponiamo una ventina di foto di ragazze con indosso i colori della loro squadra del cuore; a voi il compito di scegliere quella che preferite lasciando un commento e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della settimana successiva. Chiaramente siate gentili e moderati nei complimenti, così come nelle critiche: non vedrete delle modelle - anche se alcune non hanno davvero niente da invidiare a nessuna - pertanto non aspettatevi la perfezione e apprezzate anche i loro splendidi sorrisi!

Per le ragazze, signore e signorine: mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM!