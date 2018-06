Bentornati nello spazio rosa dedicato alle 'nostre' tifose, la rubrica del weekend che come giustamente asserite commentando riesce (per fortuna) a mettere sempre tutti quanti d'accordo.

In copertina una tifosa rossonera: bionda, fisico perfetto, con tutto quanto al posto giusto... complimenti a lei!

La tifosa juventina al suo fianco è invece solo 'l'antipasto' delle foto di oggi: si parte con le milaniste, poi due romane, due nerazzurre e due laziali, seguite da una splendida napoletana. C'è quindi il folto gruppo delle juventine e per finire una tifosa che ha voluto indossare un fantastico bikini in onore dell'Italia!



Tra le 23 ragazze che vedrete, ve ne sono alcune che ormai dovreste riconoscere, in quanto habitué della nostra rubrica, come la tifosissima rossonera Giada Maggioni e la juventina lavaleferry; per la Roma invece maricalipo86, che definisce la Magica come la sua seconda pelle, oppure aurorathequeen, pazza per la sua Lazio... Insomma, tifose che già conoscete e altre mai viste, ma con tanto fascino e sex appeal che certo non mancheranno di colpirvi: qual è oggi la vostra preferita? Non vi resta che votarla lasciando un commento!

Alle carissime ragazze, signore e signorine, che anche al mare, in montagna o in piscina vorranno continuare a mandarci le loro foto (le postiamo anche sul nostro canale Instagram) ricordiamo l'hashtag #TifoseCM.

Buona visione!