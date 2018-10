. L'unico che da calciatore rappresenta la Juve.Banale? Per nulla. Scontato? Per carità. La Juve ha dimostrato di essere cinica, quasi anaffettiva, di chiudere le porte a tutto e tutti, in nome del progresso e dei successi futuri, sempre più importanti di quelli passati. Con tanti ringraziamenti, ci mancherebbe. E per fortuna di chi si è trovato a prendere queste decisioni le vittorie sono arrivate, nascondendo i dolori e gli addii.