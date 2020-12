Momento no tra Pavel Nedved e gli arbitri. Ieri, all'indomani della sfuriata contro La Penna nel finale di Juventus-Fiorentina 0-3, il dirigente ceco ha assistito alla partita della squadra Under 23 contro il Renate primo in classifica nel girone A di Serie C. I bianconeri di Zauli hanno perso 2-1 in casa, rimontati dagli ospiti allenati da Diana grazie a un rigore concesso per un presunto fallo di Delli Carri (espulso) su Esposito e poi trasformato da Kabashi nel finale. Quando ancora una volta Nedved ha lasciato il campo per protestare: "Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla ormai era a centrocampo senza che il direttore di gara si fosse accorto di nulla".