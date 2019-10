Il Milan batte l'Inter per 3-1 allo stadio Breda (casa nerazzurra) e vince il primo derby milanese nella storia della Serie A del calcio femminile. Le rossonere, guidate in panchina da Maurizio Ganz (che oggi festeggia 51 anni), hanno battuto l'Inter grazie alle reti di Conc (35' e 56') e Rinaldi (87'). Per l'Inter, gol di Marinelli, per il momentaneo 1-1 (54').



Le formazioni ufficiali:



INTER: Marchitelli, Merlo, Debever, Auvinen, Fracaros, Bustia, Regazzoli, Alborghetti, Marinelli, Tarenzi, Goldoni. A disposizione: Aprile, Quazzico, D’Adda, Capucci, Baresi, Colombo, Pandini, Norton, Santi. Allenatore: Sorbi.



MILAN: Korenciova, Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri, Heroum, Jane, Čonč, Bergamaschi, Giacinti, L. Andrade. A disposizione: Piazza, Amaral, Bellucci, Carissimi, Zigic, Manieri, Rinaldi, Tamborini, Mauri. Allenatore: Ganz.





RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO:



Risultati: Roma-Empoli 4-0 (giocata ieri), Fiorentina-Tavagnacco 2-1 (giocata ieri), Orobica Bergamo-Sassuolo 1-2 (giocata ieri), Pink Bari-Verona 0-0 (giocata ieri), Juventus-Florentia San Gimignano 3-1, Inter-Milan 1-3.



Classifica: Milan e Juventus punti 9; Fiorentina e Roma 6; Verona 5; Inter e Sassuolo 4; Pink Bari 3; Tavagnacco 2; Bergamo 1; Empoli e Florentia 0.