Domenica il Mapei Stadium sarà la location dove si scriverà un pezzo di storia del calcio italiano . Alle 15 si gioca Sassuolo-Salernitana,sarà il primo arbitro donna nella Serie A maschile. Il terzo di sempre nei cinque campionati principali dopo Bibiana Steinhaus in Bundesliga e Stéphanie Frappart in Ligue 1.- Classe '90 di Livorno - ma vive a Bergamo - arbitro internazionale; a trent'anni ha arbitrato in Serie C e a trentuno in B. Altro record: a dicembre scorso è diventata la prima ad arbitrare una partita di Coppa Italia con una squadra di Serie A nella sfida tra Cagliari e Cittadella. Risultato? Tre gol annullati e i complimenti di Rocchi. Personalità da vendere, lo fa capire subito:con la sua numero 18 custodita gelosamente nel cassetto, il modello da seguire Carina Vitulano - ex arbitro e oggi vice commissario designatore della CAN C, Campionato Primavera e Serie A femminile - che l'ha riempita di consigli durante la formazione da arbitro.- Zero social, dopo le partite non posta nulla ma si rivede per capire se ha sbagliato qualcosa. Scrupolosa, attenta al dettaglio. Studia, lavora, si aggiorna. Nella vita di tutti i giorni lavora in un centro studi di diritto del lavoro ed è dottoranda all'università, ha una laurea in Scienze Politiche a Pisa e la magistrale in Sociologia e Ricerca sociale.- Troppo forte la passione per l'arbitraggio, nata quasi per caso quando era ancora a scuola. Anzi, all'uscita.. Dritta verso l'obiettivo, come un treno. La prossima fermata si chiama Mapei Stadium, Sassuolo-Salernitana. Lì, dove domenica scriverà la storia.