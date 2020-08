Ripartire da zero per scrivere la storia. Laha fatto una scelta netta affidando la panchina ad Andrea, campione in campo e al debutto da allenatore. Partite sul curriculum: zero. Poco importa alla società, che punta forte su questa rivoluzionaria considerandola molto più di una scommessa. Andrea conosce l'ambiente e ha personalità, molti dei giocatori in rosa sono sui ex compagni di squadra. Amici, soprattutto. In attesa dell'esordio in panchina entriamo nel mondo del nuovo allenatore della Juve: curiosità, aneddoti e retroscena della sua vita.