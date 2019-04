Ai microfoni di MC Sport, Sebino Nela ha lanciato il suo pronostico per la partita di stasera del Napoli, chiamato a rimontare il 2-0 patito nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal: "Per me passa il Napoli vincendo 3-0: al San Paolo ha sempre fatto bene, non ha mai fallito. L'Arsenal ha una fase difensiva rivedibile, è un avversario alla portata. Sarei molto arrabbiato per l'atteggiamento dell'andata."



L'ex terzino di Genoa, Roma e Napoli ha poi espresso una sua preferenza riguardo a due allenatori sotto i riflettori del calcio inglese e mondiale, scontratisi ieri in Champions League nella sfida tra Tottenham e Manchester City: "Pochettino sta facendo bene, ma io mi prendo tutta la vita Guardiola. Tutte le squadre italiane andranno in difficoltà ogni volta che incontreranno avversari con una filosofia di gioco a noi sconosciuta."