. Chi ha visto come è andata a finiresa che. Ci sono almeno quattro squadre troppo forti (Francia, Inghilterra, Spagna e Germania), due di media qualità (Olanda e Svezia) e le altre che navigano a vista sperando di diventare - non si sa come, non si sa perché - la Nazionale rivelazione (Svizzera per esempio)., hanno spento un fuoco pronto ad accendersi, probabilmente segneranno anche il restante percorso delle azzurre.. Primo, perché fisicamente non ci si può inventare e paragonare alla forza di quelle avversarie. Secondo, perché se la Norvegia, campione del mondo nel 1995 e medaglia d’oro all’Olimpiade del 2000, ne prende otto dall’Inghilterra, allora ci stanno anche i cinque che abbiamo beccato noi dalla Francia.Due cose sono apparse fin troppo evidenti:. E’ vero, la forza fa la differenza, i contrasti vinti (nel nostro caso persi) pure. Tuttavia l’Italia ha commesso troppi errori nei passaggi, non ha saputo gestire la palla nemmeno quando ne avrebbe avuto il tempo e, dietro, è stata sconquassata per le vie laterali.Ora appare facile imputare alla c.t.un atteggiamento tanto aperto da apparire perfino troppo spregiudicato. Però, chi la conosce e sa la mentalità che anima lei e le squadre da lei allenate, non si sorprende che se la sia voluta giocare alla pari.Aveva senso un catenaccio e con difesa a cinque? Avrebbe avuto senso stare tutti dietro la linea della palla senza provare almeno uno straccio di azione?. La Francia ha smesso di giocare, ma anche Bertolini ha tolto le titolari perché ormai la partita era persa. E dalle seconde linee è arrivata più precisione, maggiore velocità e anche qualche pericolo per l’avversario.A proposito di pericoli, molti si chiedono cosa sarebbe potuto accadere se, pochi minuti prima del vantaggio francese, avesse segnato portando l’Italia sull’1-0. Sinceramente credo che avremmo perso comunque, ma penso anche che la Francia avrebbe fatto più fatica e che il finale sarebbe stato meno umiliante.Adesso - mentre i falchi della contro informazione esultano riesumando il motto del “calcio che non è sport da signorine” -I due fattori sono strettamente connessi, ovvero se con merito o senza, con etica o con nulla.Battere l’non dovrebbe essere un’impresa, ma bisogna ritrovare in poco tempo le certezze minate e, forse, cambiare qualche calciatrice anche delle più celebrate e capaci.devono migliorare in qualità ed in intensità. Spero, ovviamente, nel recupero di(assente per Covid nella prima gara), ma è tutto il gruppo che deve rialzare la testa.. A mio parere c’è ancora spazio e tempo per rimettere la barra dritta ad un Europeo nato male e, forse, alimentato da troppe aspettative.e per suturarlo bisogna lavorare con alacrità e pazienza. Le nostre calciatrici non sono diventate più brave perché da poco più di una decina di giorni sono professioniste. Hanno solo cominciato un cammino nuovo e diverso nel quale tempo, pazienza e strutture sono indispensabili. La natura non procede per balzi, dicevano i latini, e noi da lì arriviamo.