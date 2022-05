Il centrocampista dell'Interha rilasciato un'intervista a DAZN. Si comincia parlando con le emozioni per il duello per lo scudetto col Milan: "Non mi piace parlare di me, ma se mi chiedete dico chee le statistiche arrivano da sole. Io sono contento però posso migliorare ancora".Ci siamo sentiti qualche volta ma eravamo subito contenti del mio arrivo all’Inter. Cambi tattici rispetto al Milan? Sto provando a fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non penso sia difficile trovarsi in questo ruolo ma basta ascoltare il mister e capire ciò che vogliono da te. Io mi sono trovato subito in questa squadra".: "Il segreto non c’è, ho già calciato tanti rigori fuori dall’Italia, anche in Germania l’ho fatto. Sono abituatoNon devi pensare tanto in quel momento, devi solo crederci".Sul futuro: "Sono contento di essere qui.".La sconfitta più brutta di quest'anno? "Quella col Milan".