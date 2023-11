nei primi 10 campionati per rankingSi tratta delche, nell'annata più tragica di sempre dell'Ajax sta sbattendo in faccia ai rivali di sempre una delle migliori partenze della propria storia inE inevitabilmente i Boerenviaggiano spediti in vetta alla classifica con il miglior attacco (di gran lunga con 41 gol) e la miglior difesa (solo 5 incassati) mostrando un calcio per larghi tratti spettacolare frutto del lavoro di un maestro ritrovato comeRitrovato perché il ritorno in olanda ha fatto benissimo al manager olandese, finito spesso nel mirino dei critici soprattutto nella sua esperienza al Borussia Dortmund e soprattutto l'anno scorso a Lione esperienza culminata con l'esonero. Un ritorno che profuma oggi ancor più di grandissimo smacco perché Bosz in estate era stato corteggiato proprio dall'Ajax che lo rivoleva in panchina per rilanciare il progetto che aveva abbandonato nel giugno 2017 dopo il ko in finale di Europa League.Ma quanto c'è di Bosz in questi risultati? Tantissimo, tant'è che la citazione più celebre a lui attribuita "il calciatore Peter Bosz non era abbastanza bravo per giocare il calcio che l'allenatore Peter Bosz vuole vedere" si rispecchia nel modo di stare in campo dei suoi giocatori. Lui che ha nel compianto Johan Cruijff il modello di allenatore da seguire (e che di conseguenza ha in Guardiola un'altra fonte di ispirazione) fa praticare ai biancorossi un calcio dove la palla ha l'obbligo di viaggiare in avanti con qualità e fantasia. Un modello olandese che si affianca anche alla freschezza made in USA di parte della dirigenza (Earnie Stewart è stato parte dello staff della nazionale statunitense e oggi è direttore tecnico) e della squadra.Ricardo, l'ex-Milan Serginoe Malicksono le tre influenze a Stelle e Strisce di un organico che però si mischia con un giocatori che hanno nel dna la scuola olandese come capitan Luuk, l'ex Bologna, l'ex obiettivo mercato del Milane i talenti usciti dalTeze, Bakayoko, Sambo, Babadi e van Duiven. Un progetto, perché di questo si tratta coordinato dall'ex bandiera e oggi dirigentee dal direttore generale(ex-Everton) che dal momento del proprio approdo hanno impostato una politica diIl PSV nell'anno post-covid è stato in grado di chiudere il bilancio in positivo quando mezza Europa annaspava.(Gakpo e Sangaré ne sono due esempi lampanti) e con l'incasso haIl primo di questi anni è stato il ritorno del grande ex Hirvingpagato "solo" 15 milioni più bonus per strapparlo al Napoli i cui 4 gol e 2 assist in 7 presenze sono solo un tassello di una volata che non sembra arrestabile. Non in Eredivisie, perché se qualcosa si può rimproverare ai Boeren è che il girone di Champions con Arsenal, Lens e Siviglia non sta mostrando in campo la stessa solidità.