Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla di Lazio e Milan, sue squadre del passato in Serie A, in un'intervista a DAZN: "Io all’epoca non volevo andare via, l’anno prima avevo rifiutato squadre importanti, però avevo capito che dovevo andare via: la società aveva debiti, la squadra non prendeva lo stipendio da 6/7 mesi, poi possono dire che sono traditore però le cose sono andate così".



SU MALDINI - "L’ho sentito, penso che sia perfetto. Paolo deve stare al Milan, è stato pure troppo tempo a casa. Lui, come Gattuso e Leonardo, sa come si sta al Milan: devi avere un comportamento da Milan, cosa che negli ultimi anni si è persa, però la storia che c’è stata lì non può essere persa".



SU GATTUSO - "Rino è un altro che non può stare senza calcio, ha avuto qualche problema durante il suo percorso da allenatore per colpa di fallimenti, problemi societari, ma adesso è al posto giusto e la sua squadra gioca bene. Faccio il tifo per Rino, sempre".