Così felice lo si era visto dopo il gol alnele dopo il suo ultimo gol da giocatore, contro la, in quello che è, e sempre sarà, almeno per lui, il derby per eccellenza. Alessandroha corso come un bambino, libero, sul prato delha abbracciato i membri del suo staff, i suoi giocatori, chiunque gli capitasse a tiro. Dimenticate ilche con un pugno, un saltello e lo sguardo sicuro padroneggiava l'aria tesa didopo il rigore segnato ain: quello dopo il 3-2 del suo, in rimonta, con gol dial 121esimo minuto contro il, è un Nesta che gode sognante.Elegante in campo come in panchina, prima con interventi in scivolata al limite della perfezione e ora con indicazioni suggerite come un direttore d'orchestra,nel momento decisivo:il mister dei ciociari recuperato il, e la qualità, dei suoi quando più contava. Il saper soffrire insieme, il saper rialzarsi, il non mollare mai; e poi i singoli:che vola,che trascina da leader e. C'è la sua firma, eccome, nel match di ieri: frustata al volo dal limite dell'area,fulminato, Frosinone in semifinale playoff, dove affronterà il Pordenone."La squadra ha dimostrato grande cuore, siamo una squadra che quando ha l'acqua alla gola tira fuori grandi cose mentre è pericolosa quando è tranquilla" il Nesta pensiero nell'immediato post match. "Il calcio è questo: a volte riesci a trovare qualcosa dentro che neanche conosci": altra massima del Nesta allenatore, vincente negli Usa a Miami e ora sul treno playoff per la A. Non sarà facile, ma dopo tante critiche negli ultimi due mesi, con un Frosinone che da terzo ha rischiato di non fare neanche i playoff, ora Nesta ha il diritto di sognare. E anche sul mercato il suo nome inizia a circolare...Non per la panchina della, dove, salvo clamorose sorprese, Inzaghi resterà al comando (anche se ha richieste ben precise ), ma per quella della, alla ricerca di un nuovo padrone dopo il disastro. Stefanoresta in pole position, ma il patron del club campano pensa anche all'ex capitano biancoceleste, che un desiderio già espresso ce l'ha:aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione ai tempi di Perugia.Alla fine anche Inzaghi doveva allenare i Cavallucci, poi sappiamo tutti com'è andata a finire...@AngeTaglieri88