Dieci anni al Milan per, che oggi guarda i rossoneri da lontano e sorride: "Ci sono idee chiare e una visione comune. Forse non è la squadra più forte, ma se non remano tutti dalla stessa parte si fa fatica anche in un top club. I rossoneri sono in alto da anni, sanno gestire le pressioni e penso che possano vincere lo scudetto - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Non è ancora pronta per l'Europa, però: ci sono troppo giovani non abituati a fare la Champions, ma va fatto lo stesso percorso che li ha fatti crescere in Serie A. Per vincere servono campioni da almeno 70 milioni, che in questo momento le italiane non possono permettersi".- "Bisognerebbe costruire stadi e strutture, rendere i club sostenibili e autofinanziati come fanno in Inghilterra.. Ma ora quel tempo è finito: oggi può esserci spazio per la bella favola, ma la regola è che vince chi ha più budget".- "Tomori è in giocatore di prima fascia, se si vuole tenere alto il livello servono giocatori come lui che coprano le spalle.è maturo e ha equilibrio. Romagnoli è forte, affidabile e troverà spazio".- "Tonali non è né una mezz'ala, né un play singolo. Ma quando gioca a due è fortissimo, e dopo aver pagato il salto dalla B a Sa Siro si è conquistato la fiducia sul campo.. Capisco che Kessie sia tentato ad andare via non avendo particolari legami a Milano".- "E' fuoriclasse, diverso dagli altri per talento, forza e mentalità.. Maldini? Lo conosco da tanti anni, è intelligente e competitivo. Conosce bene il calcio e sa gestirlo".