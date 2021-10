Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Sandro Nesta si è soffermato anche sul cammino in Champions League del Milan: "Non vedo una squadra pronta per la Champions. Ci sono troppi giovani, non abituati alla competizione, mentalmente ancora non strutturati. Il percorso da seguire è lo stesso fatto in Italia: il Milan deve partecipare con continuità, acquisire l’esperienza per poi arrivare a competere. Per vincere credo serva una cosa sola: i campioni da settanta milioni e più che oggi le italiane non possono permettersi".