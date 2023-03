L'ex difensore di Milan e Nazionale, Alessandro Nesta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche di Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione di Pioli per il campionato, ma non per la Champions League dove non è stato inserito in lista.



IMPRESSIONANTE - "Se avrei messo Ibra in lista Champions? L’ho incontrato a Miami, allenato e motivatissimo. Dal punto di vista mentale è impressionante. Avrebbe fatto comodo, ma dirlo ora è facile. Tempo fa la situazione era meno chiara".