Dalla spagna continuano a rimbalzare rumors per possibili sostituto di Gigio Donnarumma se non dovesse trovare l'intesa con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Il nome caldeggiato è quello di Neto, ex-Juve e Fiorentina oggi secondo al Barcellona dietro a Ter Stegen. I rumors parlano di una richiesta di almeno un prestito con diritto di riscatto fissato a non meno di 15 milioni di euro.