"Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver..."



Canta così Paul Pogba in una storia su Instagram, che lo ritrae divertito mentre viene sorpreso dalla neve di Torino. Il calciatore della Juventus, fermo da inizio stagione per via di un infortunio patito nella tournée estiva in America, ha cantato la versione francese di Jingle Bells per poi scherzare con sarcasmo sulle condizioni atmosferiche piemontesi: "Eh, bel sole, guarda..."