: «Prendiamo il caso del Benfica, la squadra più popolare del Portogallo, chein tutti i centri di potere del Paese: polizia, magistrati, politici, a cui offre regolarmente biglietti Vip gratuiti per le partite. Se mai si dovesse indagare seriamente sul Benfica verrebbero a galla enormi conflitti d'interesse». Rui Pinto è il portoghese di 31 anni che dal gennaio 2019 è in carcere a Lisbona e di cui si è occupato più volte il nostro Pippo Russo a proposito dello scandalo Football Leaks. A solo quattro mesi dalla sua intervista al settimanale tedesco Der Spiegel le sue previsioni si sono avverate:Tra i documenti resi pubblici da Pinto come sappiamo ce ne sono alcuni che riguardano il Benfica, tra cui anche un paio di operazioni di mercato: la cessione di Bernardo Silva al Monaco (nel 2014) e quella di João Felix all'Atletico Madrid (nel 2019).Mossa disperata (il loro assistito rischia una condanna di 25 anni) se non fosse che: 1)2) non appena i legali di Pinto hanno reso pubblica la questione, il giudice si è affannato a cercare di cancellarli.salvando in particolare un articolo in cui qualcuno definiva Pinto un pirata, con un bel «like» del giudice Registo. T: un dirigente del club aveva offerto posti allo stadio a un paio di funzionari del Tribunale in cambio di informazioni sulle indagini ed è finito sotto processo. Il collegio giudicante (di cui Registo faceva parte) prese per buona la versione secondo la quale Gonçalves avesse agito da privato cittadino e non da dipendente del club. Non si sa per che squadra tifassero gli altri due giudici.