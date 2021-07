Secondo quanto riportato dal Sun, il Newcastle avrebbe messo nel mirino Will Huges per rinforzare il centrocampo. Il giocatore inglese piace molto al tecnico Steve Bruce, per il quale ha offerto circa 12 milioni di sterline al Watford. La trattativa però, vista la scarsa disponibilità economica dei magpies, potrebbe vedere incluse anche alcune contropartite come Hayden, che non ha spazio a St. James' Park.