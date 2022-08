Alexander Isak a disposizione di Eddie Howe, in campo e in gol contro il Liverpool. Il neo-acquisto del Newcastle, che lo scorso weekend è stato costretto a rimandare il debutto in Premier per motivi burocratici, ha ottenuto il permesso di lavoro dal Ministero degli Interni inglese, per poi andare in rete contro i Reds. Prima rete in Premier, dove continuano a dominare Haaland e Mitrovic, 9 e 5 gol finora.