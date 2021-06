Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Newcastle e il Lille sarebbero le due squadre maggiormente interessate a William Saliba. Il difensore dell'Arsenal ha giocato la seconda parte di campionato in prestito a Nizza e anche per la prossima stagione non rientra nei piani di Arteta, il quale però non vuole privarsene a titolo definitivo. Sia i magpies che i campioni di Francia accetterebbero quindi il prestito, con i primi che garantirebbero minuti in Premier League e i secondi invece che giocano in Champions League.