Valentino Lazaro può lasciare l'Inter a gennaio con la formula del prestito e tra i club sulle sue tracce c'è anche il Newcastle. Il tecnico dei Magpies Steve Bruce risponde così alle domande sull'austriaco in conferenza stampa: "Non voglio parlare di nomi in particolare, ma in generale posso confermare che cerchiamo profili in grado di migliorarci. Ci serve qualità, non quantità".