Secondo quanto riportato dal Telegraph, Joe Willock vorrebbe giocarsi le sue carte all'Arsenal, rifiutando un ritorno al Newcastle. I magpies infatti, impressionati dal suo rendimento durante i sei mesi trascorsi in prestito a St. James' Park, sarebbero disposti a spendere i 22 milioni di sterline richiesti per il suo cartellino. L'inglese però è da sempre un tifoso dei gunners ed è convinto di avere le qualità per poter spiccare fin da subito in un grande club. La trattativa quindi potrebbe sbloccarsi qualora il giocatore cambi idea e si apra ad un trasferimento.