In prestito dall'Eintracht Francoforte, Jetro Willems vuole restare al Newcastle: "Questo club significa molto per me - ha detto il terzino olandese nelle parole riportate dal Daily Star - Ho sempre avuto la sensazione ancor prima di arrivare che sarebbe stato un buon anno. Tutto riguardo al Newcastle l'ho sentito giusto: il club, i tifosi, la competizione fanno per me. Mi piace giocare per Steve Bruce. E' più di un coach che parla tanto con i giocatori. Dà loro un ruolo in squadra e tutti sanno cosa devono fare. Mi ha dato molta libertà quindi si adatta a me come allena".