Il presidente del Newell's Old Boys, Ignacio Astore, ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Lionel Messi: "dipende da lui, da come vede la sua carriera dopo il mondiale, per noi sarebbe un grande piacere averlo, anche per i fan". Messi ha il contratto in scadenza con il Psg nel 2023 e se decidesse di lasciare l'Europa, potrebbe tornare nel Newell's, la squadra dove ha giocato quando era un ragazzino, prima di trasferirsi al Barcellona.