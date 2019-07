Sospiro di sollievo per Neymar. E' caduta per insufficienza di prove infatti l'accusa di stupro rivolta contro il fuoriclasse brasiliano dalla modella brasiliana Najila Trindade, per un episodio accaduto a Parigi nello scorso mese di maggio. La donna ha denunciato Neymar non immediatamente, ma al rientro in Brasile. I due si sarebbero conosciuti su Instagram, poi Neymar l'avrebbe invitata a Parigi e lì una sera, ubriaco, l'avrebbe violentata. Il brasiliano si è sempre dichiarato innocente, respingendo ogni accusa. La Trinidade da maggio ha cambiato due volte avvocati e ha denunciato il furto di un tablet, a suo dire contenente le prove video dello stupro. La polizia ha ora chiuso il caso per mancanza di prove: la decisione verrà ora inoltrata ai magistrati brasiliani, che avranno due settimane per emettere l'ultimo verdetto.