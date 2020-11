L'emergenza coronavirus sta condizionando anche i top club nella gestione delle proprie stelle. In particolare in casa PSG, riporta l'Equipe, c'è fermento per la situazione contrattuale di Neymar e Mbappé, entrambi in scadenza il 30 giugno 2022 e i cui rinnovi sono al momento bloccati. Impensabile, oggi, alzare il budget per blindarli.