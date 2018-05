Neymar rompe il silenzio. Impegnato nel recupero dopo l'infortunio al piede, la stella del PSG ha concesso un'intervista a Jornal Nacional, nella quale ha confessato le proprie sensazioni in vista del Mondiale: "Ho paura, non vedo l'ora di passare questo brutto momento per poter concentrarmi sulla Coppa del Mondo. So che la gente è ansiosa di vedermi in campo, ma vi assicuro che nessuno è più spaventato di me. Sto vivendo il momento più difficile della mia vita. Fortunatamente, durante il mio soggiorno in Brasile per via della riabilitazione, ero circondato da gente allegra e che mi faceva stare bene, distraendomi dai brutti pensieri. Ciò nonostante, nella mia testa succedono milioni di cose...".