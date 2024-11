Neymar in Brasile? Sì ma non al Palmeiras. La presidente: "Non siamo un dipartimento medico"

Getty Images

Il contratto di: niente affatto fortunata l'avventura del brasiliano in Arabia Saudita, caratterizzata da un gravissimo infortunio dopo poche settimane dal suo arrivo e moltissimi mesi di stop in seguito. O Ney è tornato in campo negli ultimi giorni, ma sta già pensando alla prossima parentesi della sua carriera,Sono tanti, comunque, i club del campionato verdeoro che potrebbero pensare all'ex Psg e Barcellona: tra questi, molti annoveravano almeno fino alle ultime ore ilcampione in carica, attualmente secondo in classifica dietro al Botafogo. Tuttavia, la presidenteha chiuso in conferenza stampa ogni tipo di porta a una soluzione del genere.

. Voglio qualcuno che arrivi e sia pronto immediatamente, che possa giocare domani se l'allenatore lo vuole. Non permetterò che acquistiamo un giocatore che non è pronto per scendere in campo".Il trequartista brasiliano, miglior marcatore della storia della sua Nazionale, conta appena due presenze in stagione, entrambe in Champions League asiatica, per un totale di 42 minuti. complessivi