. Lo dice il numero 10 del, pronto a vestire, un domani, la maglia dell'Inter Miami di Beckham. Queste le sue parole riportate da Fox Sports: "Affare fatto. E poi sono io quello che ha chiesto di giocare con la sua squadra. Ho voglia di farlo, gliel’ho già detto. Gli ho detto che giocherò lì un giorno". Parole dichiarate in un video postato sulla piattaforma Otro, in cui Beckham si rivolge proprio al brasiliano: "Dopo ti porto un pezzo di carta da firmare. Ora è un foglio bianco, ma tra dieci anni sarà un contratto per l’Inter Miami. Ma non ti pagheremo tantissimo, eh…​".