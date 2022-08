Era dalla stagione 2017/2018, ovvero dal primo anno con la maglia del Psg,La doppietta nel match vinto 5-2 contro il Montpellier si aggiunge al gol nel primo match di Ligue 1 e soprattutto a un’altra doppietta realizzata nella finale di supercoppa francese contro il Nantes.che vuole riscattare la delusione della finale di Coppa America persa poco più di un anno fa contro il suo amico e compagno di squadra Messie riscatterebbe gli ultimi anni in cui le polemiche dentro e fuori dal campo hanno spesso superato le prodezze realizzare sul prato verde.“Ho un giocatore gioioso, felice e molto professionale. E' una stagione importante, è preparato e in forma, non ha saltato una seduta e sta lavorando.”.stanca di pagare un giocatore che spesso non era disponibile. “Mbappé è l’uomo al centro del progetto”, questo è il messaggio che fin da inizio estate è arrivato dal club, un indicazione rivolta conseguentemente anche all’ex Barcellona che però è sempre stato chiaro sulla volontà di rimanere a Parigi.e anche il Psg, in attesa di misurarsi in test maggiormente impegnativi, fino a qui ha convinto con il nuovo tecnico.