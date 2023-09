Neymar, stella brasiliana ex Barcellona e Psg prelevata in estate dagli arabi dell'Al-Hilal con un contratto a cifre astronomiche, fa parlare di sé ancora per quel che succede fuori dal campo. Rimproverato dal tecnico portoghese Jorge Jesus dopo il pareggio per 1-1 contro il Dhamk, Neymar non ha perso tempo e ha chiesto subito l'esonero in tronco del suo allenatore, che ora rischia seriamente di essere cacciato. Evidentemente, tutti i privilegi garantiti dall'Al-Hilal non sono sufficienti...